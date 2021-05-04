7 мая в ЦКМ пройдет концерт детской хоровой капеллы

7 мая Центр классической музыки во Владимире приглашает на концерт Детской хоровой капеллы. В программе концерта:прозвучат произведения Форе, Ломакина, Синенко, Чайковского, Юргенштейна и других.

Владимирская капелла мальчиков была создана Эдуардом Маркиным в 1985 году на базе Владимирского камерного хора. Коллектив получил известность не только в России, но и далеко за ее пределами, выступая с концертами в Италии, Германии, Голландии, Чехии и Австрии.

Начало концерта — 18.30 Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: улица Большая Московская, 28 (телефоны: 32-27-71, 32-63-65).