Во Владимир с гастролями приедет Тульский театр кукол

фото с сайта Владимирского театра кукол

15 и 16 мая юные владимирские зрители смогут посмотреть спектакли Тульского театра кукол.

15 мая в 11.00, 14.00 и 16.30 пройдет спектакль "Бременские музыканты". Артисты из Тулы создали свою версию классической истории братьев Гримм. В ней зрители увидят неожиданную трансформацию кукол и услышат мелодии, полюбившиеся многим поколениям.

16 мая в 10.00, 12.00 и 16.30 владимирцев приглашают на сказку "Колобок". Декорация спектакля превратится в условный гончарный круг, а куклы-герои сказки удивительно похожи на известные всей России яркие, нарядные филимоновские игрушки. Веселый музыкальный спектакль интересен еще и тем, что он приглашает малышей максимально приблизиться и к актерам, и к куклам, поскольку сидеть зрители будут прямо на сцене, в двух шагах от добрых Бабки да Дедки, которые расскажут поучительную историю о похождениях Колобка.

Цена билета - 320 рублей.