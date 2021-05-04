В Юрьев-Польском районе сельхозорганизация самовольно заняла родник

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о недрах нарушения обнаружились в деятельности ООО «Шипилово», занимающейся разведением крупного рогатого скота и прочей сельскохозяйственной деятельностью.

Как выяснили прокуроры, у организации не имеется лицензия на право пользования недрами, добыче и потреблению воды, однако она систематически берет воду из местного родника без разрешительных документов. Более того, отчет об этом был представлен в органы власти с недостоверными данными.

В результате на директора предприятия было возбуждено сразу несколько дел об административных правонарушениях: за самовольное занятие водного объекта, за пользование недрами без лицензии, а также за сокрытие или искажение экологической информации.

Также руководству «Шипилово» внесено представление. Все нарушения уже устранены, а материалы по административным правонарушениям в настоящее время рассматриваются.