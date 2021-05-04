В Гусь-Хрустальном районе местный житель ограбил односельчанина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в декабре минувшего года в один из вечером житель Гусь-Хрустального района напал на односельчанина, несколько раз ударил его по голове, а затем стащил из кармана куртки деньги.

С деньгами мужчина сбежал, но вскоре был задержан полицейскими. Как выяснилось, это уже не первый раз, когда его ловят на подобных преступлениях — ранее он уже был за это судим.

Гусевчанин не стал отпираться и сознался в преступлении, объяснив, что деньги успел потратить.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.