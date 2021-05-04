В Ковров привезли 280 опасных саженцев

В Коврове сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям во время рейдов обнаружили, что один из продавцов ввез во Владимирскую область подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска – 280 саженцев яблони, груши и вишни из Краснодарского края. Он не известил об этом управление в положенные сроки. Кроме того, в городе оружейников продавали саженцы плодово-ягодных культур и пакетированные семена овощей, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Например, это были яблони - сорта Штрифель, Конфетное, Красавица сада; груша - сорта Ильинка, Лимонка, Бессемянка, Талгарская красавица; огурец - сорта Оконно-балконный, Домовенок Кузя; морковь - сорта Нандрин, Санькина любовь. В продаже также были семена без документов, подтверждающих их сортовую принадлежность, происхождение и качество. В отношении нарушителей возбуждены дела по ст. 10.3, ст. 10.12 КоАП РФ. Саженцы и пакетированные семена забрали.