Во Владимире девушка украла со счета случайного знакомого 300 тысяч рублей

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на днях в суд было направлено уголовное дело, возбужденное по статье «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

По версии следствия, 31 декабря минувшего года житель Московской области познакомился во Владимире с девушкой, вместе с которой проводил время в одной из местных гостиниц. Воспользовавшись тем, что за ней никто не следит, дама вытащила банковскую карту москвича, пошла на вокзал и сняла с банкомата 300 тысяч рублей.

Позже эти деньги она потратила на покупку дорогих сотовых телефонов, однако была задержана сотрудниками транспортной полиции.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд.