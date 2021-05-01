В муромских магазинах нарушали правила пожарной безопасности

Проверки прошли в сети непродовольственных магазинов местных индивидуальных предпринимателей, а также в многоотраслевом магазине-складе "Светофоре». В магазинах в ненадлежащем состоянии содержали пути эвакуации, эвакуационных выходов, частично отсутствовали первичные средства пожаротушения, не были приняты меры к обучению персонала действиям при пожаре, отсутствовали знаки пожарной безопасности. В этой связи городским прокурором в отношении трёх индивидуальных предпринимателей и директора магазина «Светофор» возбуждены 4 производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которых одного сотрудника привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, а три человека отделались предупреждением. Кроме того, предпринимателям внесены четыре представления, окончательное устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.