Во Владимире от коронавируса привились семь процентов жителей

На 30 апреля в областной столице первый компонент вакцины привит 24007 горожанам. Оба компонента вакцины получил уже 17442 человека, а своей очереди на прививку ожидает 2151 человек. Как отмечают в мэрии, запас вакцины во Владимире есть. Напомним, прививку от коронавируса можно сделать в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура). Горожан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.