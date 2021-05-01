Ковровчанин украл боеприпасы у знакомого

В феврале прошлого года житель Коврова в гостях у знакомого увидел на кресле оставленные без присмотра боеприпасы, и, решив, что его никто не видит, похитил патронташ с 15 охотничьими патронами, пригодными для стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия 12 калибра. Добычу он спрятал под куртку в рукав и благополучно ушел. Когда его задержали, втину он признал полностью, но с учетом имеющегося условного срока он получил три года и три месяца колонии строгого режима. Правда, областной суд смягчил наказание. Посчитав, что нарушение правил хранения боеприпасов хозяином смягчающим обстоятельством, он снизил срок до двух лет и трех месяцев.