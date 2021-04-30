Во Владимире посадили цветы на улице Георгиевской

Сотрудники и техника муниципального МКУ «Благоустройство продолжают весеннюю уборку. 30 апреля в работах по благоустройству задействованы 72 работника предприятия и 11 единиц техники.

Сегодня выполняются культивация газонов и посадка газонной смеси на площади Победы, ул. Пугачёва и Егорова. Продолжается посадка цветов в городские клумбы. Сегодня эти работы проводились на ул. Георгиевской.

Накануне Дня Победы в областном центре завершаются работы по наведению порядка у памятников и обелисков погибшим в Великой Отечественной войне и у других мемориальных мест, в том числе в присоединенных территориях и отдаленных микрорайонах. В частности, сегодня ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам выполнен в микрорайоне Юрьевец.

Выполняется покраска, ремонт и мойка элементов обустройства площадей, парков и скверов - скульптурных композиций, скамеек, урн, ограждений, фонарей освещения. Сегодня эти работы выполняются в парках Липки и им. Пушкина, а также в Никитском сквере.