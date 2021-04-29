ФАС нашел нарушения при торгах на строительство Рпенского проезда

Владимирский УФАС России рассмотрел дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП». Как установлено антимонопольным органом, компании заключили и реализовали недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством соглашение, направленное на поддержание цен на торгах на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» во Владимире. Обе компании реализовали одинаковую модель поведения – подали ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта. Кроме того, как отмечают в региональном УФАС, отсутствовала экономическая обоснованность действий хозяйствующих субъектов, подтверждено наличие взаимодействия между «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» в период до аукциона путем телефонных переговоров и личных встреч, а также последующего их взаимодействия в период после подведения итогов аукциона.