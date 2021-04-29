Три жительницы Владимирской области осуждены за незаконную банковскую деятельность

С июня 2016 по апрель 2019 года три знакомые владимирки организовали за счет собственных денежных средств регистрацию ряда обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, получив возможность управления денежными средствами, поступающими на из расчетные счета. Не получив лицензию и не зарегистрировавшись как банковские организации, они совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму и получая доход не менее 5 % от общей суммы обналиченных денег. За три года одна незаконно заработала более двух с половиной миллионов рублей, а две другие - более 7,6 миллионов рублей. Также две злоумышленницы изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки. Суд назначил им наказание от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет. Приговор в законную силу не вступил.