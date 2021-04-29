На майские праздники во Владимирской области хотят установить особый противопожарный режим

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности на природе.

В течение длинных майских праздников горожане традиционно отправляются на дачи, а также на пикники на природу. Во Владимирскую область приезжают дачники из Москвы.

На майские праздники в области планируется установление особого противопожарного режима, а значит - запрещается разведение любого огня на природе, в том числе – сжигание мусора, палы травы, приготовление шашлыков и другой пищи на мангалах.

Штрафы за нарушения требований на физическое лицо составляют до 4000 рублей.

По состоянию на 27 апреля во Владимирской области произошло 1189 пожаров, на которых погиб 41 человек, 22 травмировано.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 354 случая горения сухой травы и более 100 случаев горения мусора, а также 15 лесных пожаров на общей площади более 14 гектаров.