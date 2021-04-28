В Судогодском районе один человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 5 километре указанного шоссе в 10.00 водитель кроссовера «Киа Спротейдж» под управлением мужчины 1985 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим кроссовером - «Тойота РАВ-4», за рулем которого находился водитель 1958 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир «Тойоты» 1960 года рождения — врачи «скорой медицинской помощи» диагностировали у него ушиб левой кисти, госпитализация пострадавшему не потребовалась. Что касается водителей, то они за медицинской помощью не обращались.

В настоящее время по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.