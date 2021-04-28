В Судогодском районе мотоциклист столкнулся с легковой машиной

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.10 в арйоне дома №7 по Муромскому шоссе города Судогды 23-летний водитель питбайка «Мотолэнд» пошел на обгон и не уступил дорогу «Тойоте РАВ-4», которая в этот момент начала поворачивать налево.

В результате столкновения избежать не удалось. В ДТП травму получил сам водитель мотоцикла — врачи диагностировали у него ушибленную рану левой голени, и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.