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Происшествия28 апреля 2021 13:21

В Судогодском районе мотоциклист столкнулся с легковой машиной

Авария произошла на территории райцентра около пяти часов вечера 27 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.10 в арйоне дома №7 по Муромскому шоссе города Судогды 23-летний водитель питбайка «Мотолэнд» пошел на обгон и не уступил дорогу «Тойоте РАВ-4», которая в этот момент начала поворачивать налево.

В результате столкновения избежать не удалось. В ДТП травму получил сам водитель мотоцикла — врачи диагностировали у него ушибленную рану левой голени, и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.

ДТП