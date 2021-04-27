Во Владимире на перекрестке у Белого дома столкнулись два легковых автомобиля

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 63-летний водитель автомобиля «Хендай» в 10.03 выехал на перекресток Октябрьского проспекта и улицы Мира под красный свет, где столкнулся с легковушкой «Митсубиси Лансер», за рулем которой находился 64-летний мужчина.

В результате пострадал пассажир «Хендай» 1959 года рождения. Прибывшие на место врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лба. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.