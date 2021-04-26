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Общество26 апреля 2021 13:56

Посевы озимых во Владимирской области удачно пережили зиму

Дальнейшее развитие озимых во многом будет зависеть от погоды
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото Россельхозцентра

фото Россельхозцентра

Под урожай 2021 года во Владимирской области посеяно 39,7 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Поскольку обеспечить растениям абсолютно идеальные условия для роста и развития, особенно во время зимовки, нельзя, специалисты владимирского филиала Россельхозцентр вместе с агрономами хозяйств проводили мониторинг посевов. На полях области отбирали монолиты почвы, которые затем изучали в лаборатории филиала.

– По результатам отращивания монолитов, а также исходя из агрометеорологических условий перезимовки, ко времени возобновления вегетации 88% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 12% – в удовлетворительном, – говорит начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова. – В этом году зима получилась снежной и по большей части морозной, но озимые ушли в нее подготовленными и достаточно хорошо раскустившимися. Угрозы повреждения растений морозами не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения составляла в основном -9…-1°C. Условия для перезимовки озимых культур были удовлетворительными.

Дальнейшее развитие озимых во многом будет зависеть от погоды и соблюдения агротехнических мероприятий.

По вопросам проведения обследований и консультациями в области защиты растений можно обратиться в филиал по телефону +7 (4922) 34-19-28.