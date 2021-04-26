Посевы озимых во Владимирской области удачно пережили зиму

фото Россельхозцентра

Под урожай 2021 года во Владимирской области посеяно 39,7 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Поскольку обеспечить растениям абсолютно идеальные условия для роста и развития, особенно во время зимовки, нельзя, специалисты владимирского филиала Россельхозцентр вместе с агрономами хозяйств проводили мониторинг посевов. На полях области отбирали монолиты почвы, которые затем изучали в лаборатории филиала.

– По результатам отращивания монолитов, а также исходя из агрометеорологических условий перезимовки, ко времени возобновления вегетации 88% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 12% – в удовлетворительном, – говорит начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова. – В этом году зима получилась снежной и по большей части морозной, но озимые ушли в нее подготовленными и достаточно хорошо раскустившимися. Угрозы повреждения растений морозами не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения составляла в основном -9…-1°C. Условия для перезимовки озимых культур были удовлетворительными.

Дальнейшее развитие озимых во многом будет зависеть от погоды и соблюдения агротехнических мероприятий.

По вопросам проведения обследований и консультациями в области защиты растений можно обратиться в филиал по телефону +7 (4922) 34-19-28.