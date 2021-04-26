Во Владимирской области выросли объемы промышленного производства

Как отмечает Владимирстат, кроме промышленности, активно стало развиваться и строительство: его объем вырос в 1,9 раза по сравнению с январем-мартом прошлого года. Оборот общественного питания увеличился на 3,5% относительно аналогичного периода 2020 года. А вот оборот розничной торговли и объем платных услуг, оказанных населению, снизились и составили, соответственно, 98,1% и 98,6% к уровню прошлого года. Увы, а вот цены растут: индекс потребительских цен составил 102,1% (март 2021 к декабрю 2020). В регионе по-прежнему много официально зарегистрированных безработных: к началу марта 2021г. в органах государственной службы занятости населения администрации Владимирской области состояли на учете 19,8 тысяч жителей, из них 18,6 тысяч человек имели статус безработного.