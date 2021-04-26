Житель Юрьев-Польского отправится в колонию за продажу наркотиков приятелю

Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор тридцативосьмилетнему местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. В августе прошлого года он купил 853 грамма маковой соломки, которую планировал потом продать своему знакомому, употребляющему наркотики. Знакомые договорились о цене и месте, где будет находиться товар. Но их задержали полицейские. В результате незадачливый торговец наркотиками получил семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу. А его приятель .употреблявший наркотики, ранее тоже получил реальный срок – он проведет в колонии строгого режима четыре года.