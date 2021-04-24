Ковровчанин избил соседа и ранил его жену, которые жаловались на него в администрацию

Житель Ковровского района в марте прошлого года выпивал с приятелем у себя дома, в поселке Первомайский. И внезапно решил отомстить соседу, который не раз упрекал его за недостойное поведение. Сказав приятелю, что они пойдут занять денег, он явился в квартиру к соседям, ножом неск4олкьо раз ударил мужчину в шею и под ключицу, от чего тот вскоре умер. Его жену, которая вместе с другими соседями жаловалась на него в местную администрацию, он тоже несколько раз ударил ножом, в результате женщина получила тяжкий вред здоровью. А уходя из квартиры, он прихватил у них телефон. Кроме того, накануне он с приятелем обокрали квартиру их общего знакомого. С помощью лестницы его приятель залез в квартиру на втором этаже и вынес вещей почти на шесть тысяч. За кражу ковровчанину дали два с половиной года общего режима. А его приятелю за две кражи, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью дали тринадцать с половиной лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить два с половиной миллиона в качестве компенсации морального вреда.