Ковровчанина оштрафовали за заросший сорняками и заваленный куриным пометом участок

Как выяснили во время проверки сотрудники регионального управления Россельхознадзора, участок площадью 47,3 гектара в Ковровском районе полностью зарос сорняками имелась травяная подушка, сформированная травостоем прошлых лет, над которой возвышался сухостой сорняков. Местами участок также зарос деревьями и кустарниками. А в северной части участка на площади более шести гектар нашли куриный помет – кучи высотой более метра, поросшие сорняками и разливы жидкой фракции помета, а также птичьи кости и перья, яичную скорлупу. Пробы земли показали, что почва опасно загрязнена, в четырех образцах содержание химических токсикантов не соответствует установленным нормативам по показателю медь, а в одном образце содержание химических токсикантов не соответствует установленным нормативам по показателю нитраты. Владельца признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.