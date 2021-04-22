Тракторный завод и поликлиника «Автоприбор» должны городскому бюджету четыре с половиной миллиона рублей

Больше всего задолжало ЗАО по свиноводству «Владимирское» - 3 125 тысяч рублей. «Серебро» среди должников у ООО «Владимирский моторо - тракторный завод» - 2 459 тысяч рублей. Почетное третье место у ООО «Поликлиника - Автоприбор» - 2 066 тысяч. Больше миллиона не выплатили ООО «Владагрохолдинг - Горки» и ПАО «Научно - исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» - 1 050 тысяч и 1 001 тысяч рублей. ООО Частная охранная организация «Витязь-охрана» должна 878 тысяч рублей. ООО «Агропромышленная компания «Сибирь», ООО «Голден Ринг», ООО Частное охранное предприятие «Скорпион» и ООО «Инновационный центр «Протон» задолжали более полумиллиона каждая, суммы колеблются от 506 до 567 тысяч рублей.