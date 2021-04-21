В Муроме пассажир такси обокрал водителя, когда машина застряла в снегу

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование кражи, совершенной в середине минувшего февраля. Тогда к стражам порядка обратился таксист, рассказавший, что у него пропала барсетка с деньгами и документами.

Сам водитель рассказал, что накануне подвозил по заказу мужчину, но машина увязла в снегу. Водитель и пассажир пытались вытолкнуть легковушку, но в итоге ничего не вышло. Тогда пассажир вернулся в салон, посидел там некоторое время и вышел, после чего поймал попутку и был таков.

Таксист лишь утром обнаружил, что из салона исчезла барсетка, в которой лежали 3000 рублей и документы.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска установили личность пассажира и задержали его, в краже он сознался и объяснил, что деньги успел потратить.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.

Что касается барсетки с документами, ее изъяли и вернули водителю.