В Гороховце из многоквартирного дома во время пожара эвакуированы 23 жильца

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.56 диспетчерам пожарной части поступило сообщение о возгорании в доме №9 по улице полевой.

Прибывшие на место огнеборцы увидели дым, идущий из окон квартиры на первом этаже и тут же приступили к тушению. Сам пожар удалось оперативно ликвидировать — его площадь составила всего 6 квадратных метров, сгорели вещи и мебель, находившиеся в квартире.

Во время пожара пострадали два человека — мужчина 1970 года рождения и женщина 1962 года рождения. Два человека были спасены при помощи спасустройств, еще 23 человека эвакуированы.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.