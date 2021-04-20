Муромлянку судят за нарушение авторских прав

АО «Аэроплан» подало в суд иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав с жительницы Мурома. В прошлом году на своем сайте в интернете она использовала изображение из популярного мультсериала «Фиксики», чтобы проиллюстрировать предложение по оказанию услуг аниматоров. Но АО «Аэроплан» является обладателем исключительных прав на рисунки из анимационного сериала «Фиксики» и в связи с нарушением ответчиком исключительных прав на рисунки из мультсериала они решили взыскать с ответчика денежную компенсацию. Разбираться в споре будет Муромский городской суд.