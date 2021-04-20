Во Владимире сотрудники ГИБДД поймали школьников, поджигавших траву

С 14 апреля во Владимира введен особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разводить костры, ходить в лес, жарить шашлыки, сжигать мусор, в том числе на даче.

На сегодняшний день уже составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

В минувшие выходные экипаж ГИБДД задержал трех учащихся 37-й и 39-й школ Владимира, которые поджигали сухую траву. Сразу после случившегося родителей задержанных 11-12-летних ребят вызвали в школы, где с ними были проведены беседы о необходимости усиления родительского контроля за времяпрепровождением школьников. Теперь административные материалы будут переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Родители задержанных детей будут оштрафованы.

Штрафы на физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч.

Если из-за неосторожного обращения с огнем будет повреждено или уничтожено чужое имущество, наказание может быть уже уголовным — ст. 168 УК РФ предусматривает санкцию штраф в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 1 года.