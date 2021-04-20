В Судогодском районе незаконно добывали полезные ископаемые

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин. По его словам, тревожный сигнал поступил из Головинского сельского поселения Судогодского района. Около деревни Овсянниково ведется нелегальная добыча полезных ископаемых - на сельхозземлях площадью 55 гектар начата несанкционированная разработка песчаных карьеров, прорыты три траншеи длиной более километра.

- Это возмутительный инцидент. Я намерен жестко пресекать несанкционированную добычу полезных ископаемых. Нелегалы наносят ущерб природе и экономике области, вредят жителям, при вывозе добытых ресурсов разбиваются дороги, которые не входят в трехсторонние соглашения по ремонту, деньги на их восстановления будет найти крайне сложно. Я инициирую комиссионные проверки по всей области для выявления нарушений земельного законодательства. Тот, кто ворует природные ресурсы, пойдет под суд. Процесс запущен: я направил на место происшествия комиссию в составе представителей регионального управления Россельхознадзора, областных департаментов безопасности, природопользования и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, региональной политики, - заявил глава региона и призвал органы местного самоуправления включаться в работу по выявлению и пресечению подобных нарушений.