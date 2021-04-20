На владимирский вокзал прибудет передвижной музей «Поезд Победы»

21 апреля на железнодорожный вокзал Владимира прибудет Поезд Победы.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Интересно ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Идея первой части вагона — поезд на фронт. В каждую семью пришла война. Совсем юные мальчишки едут на фронт защищать Родину. В начале вагона плачет женщина, в ней воплощен образ всех солдатских матерей.

Идея второй части вагона - окоп. Декорации иллюстрируют фрагмент линии укреплений, окопов и траншей на передовой в битве за Москву.

Идея третьего вагона - концлагерь. В четвертом вагоне демонстрируется тяжелая работа медиков, а также показан вклад ученых и конструкторов.

В банно-прачечном вагоне посетители впервые видят немцев: это солдаты, недавно взятые в плен под Сталинградом и приведенные в банный вагон по приказу советского командования, а среди них — генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс.

Кроме того, владимирцы смогут увидеть, как проходила блокада Ленинграда, узнать детали операции "Багратион", побывать внутри бронированного поезда и увидеть подбитый немецкий бронепоезд, а также стать свидетелем воздушного боя. И, наконец, вернуться в поезд, который везет бойцов обратно домой.

"Поезд Победы" прибудет в 11 часов.