В Муроме рухнула часть ограждающей стены Свято-Троицкого женского монастыря

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано в Муроме - Муром"

Как сообщили в Муромской епархии, накануне произошло обрушение части кирпичной стены ограждения монастыря со стороны площади, известной в городе, как площадь Крестьянина.

- Стена находилась в аварийном состоянии еще с прошлого года и рухнула в результате естественных процессов, - рассказал «КП» пресс-секретарь Муромской епархии иерей Артемий Чернов. - К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как рассказали в епархии, теперь стену придется восстанавливать, однако пока нет ясности за чей счет, так как монастырь находится в собственности Росимущества и является федеральным объектом культурного наследия. В связи с этим обстоятельством пока священнослужители и городские власти ничего с рухнувшей стеной не предпринимали.

Напомним — Свято-Троицкий женский монастырь знаменит тем, что именно в нем находятся мощи муромских святых - благоверных князя Петра и княгини Февронии.