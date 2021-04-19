Во Владимире в микрорайоне Лесной сгорели два заброшенных здания

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем не эксплуатируемом здании в микрорайоне Лесной поступило на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 08.07.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что огнем объяты два здания, которые в настоящее время никем не используются. При этом огонь угрожал третьему помещению, однако огнеборцам удалось его отстоять и ликвидировать пожар.

Общая выгоревшая площадь составила 720 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.