Ущерб от железнодорожной аварии под Камешково составил 32 миллиона рублей

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

В конце марта Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям информировало, что закончило административное расследование по факту железнодорожной аварии на станции Новки-1 под Камешково, где 16 ноября 2020 года на месте ремонта путей сошли с рельсов локомотив и 35 цистерн с мазутом, который разлился на большой площади.

Сотрудники Росприроднадзора в ходе расследования установили размер вреда, причиненного почвам.

- Его сумма составила 32 миллиона 454 тысячи 862 рубля, - уточнили в ведомстве, заявив, что требование о добровольном возмещении вреда направлено на железную дорогу.

Днем 18 апреля в Горьковской железной дороге официально заявили, что получили данный документ.

- Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» получила требование Росприроднадзора о добровольном возмещении экологического ущерба Владимирской области. В данный момент это требование находится на рассмотрении компании, - сообщила официальный представитель ГЖД Ольга Добротина.

Также в ГЖД напомнили, что полностью ликвидировали последствия аварии в Новках, а нынешней весной завершат там работы по высадке травы и деревьев.