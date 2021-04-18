В Александровском районе дотла сгорел жилой дом вместе с баней

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.32 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре на улице Владимирской деревни Иваньково.
Обращение было поздним, поэтому по прибытию пожарных машин огонь охватил не только жилой дом по всей площади, но и стоявшую рядом баню, при этом пламя угрожало перекинуться и на соседний дом.
- Пожарные не дари огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 51 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.
К счастью, никто из людей в огне не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.