Роман Годунин об обвинениях в плагиате в диссертации: "Если там что-то не так, пусть жалуются в диссертационный совет"

Не так давно представители "Диссернет" выложили в Интернет результаты анализа диссертации владимирского вице-губернатора Романа Годунина и обвинили чиновника в заимствованиях из других работ почти на четверть.

Естественно на последней пресс-конференции заместителя губернатора 33 региона с просили, что он думает по этому поводу. Роман Годунин ответил, что писал он ее сам и защищал сам в Диссертационном совете.

"Я видел, что 32 страницы у меня какие-то там, с заимствованиями. Я не знаю, где “Диссернет” это накопали. Это было в 2005 году, Диссертация была защищена на диссертационном совете , в который входят весьма уважаемые люди. Поэтому если что-то у меня там не так, то пусть жалуются в диссертационный совет. А вообще я старался!", - заявил Роман Годунин.