Во Владимирской области произошел еще один пожар в деревне

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После пожара в деревне Першково Гусь-Хрустального района, где сгорели 11 домов, каждое возгорание в деревенской местности вызывает опасения. Еще один похожий пожар случился в деревне Марино Александровского района.

О пожаре на улице Деревенская представителя МЧС сообщили в 19.05 16 апреля. На место выехали три пожарные машины и 12 пожарных. Оказалось, что горит пристройка к дому, причем пламя уже подбиралась непосредственно к дому.

Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 38 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, но вряд ли это был пал травы.