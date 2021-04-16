Автобусы "АДМ" могут в понедельник не выйти на маршруты

Компания «АДМ», основной перевозчик во Владимире, заявила о возможном прекращении обслуживания городских маршрутов общественного транспорта с 19 апреля. В ответ комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Владимира потребовала от руководства компании обеспечить исполнение подписанных контрактов на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам на городских автобусных маршрутах, а 17 апреля, не позднее 15.00, ООО «АДМ» обязано предоставить в администрацию города Владимира отчет о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии и выполнении заключенных контрактов. При этом в прокуратуру и другие надзорные органы чиновники готовятся направить обращения о попытке перевозчика нарушить закон и создать транспортный коллапс в областной столице. Напомним, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, ООО «АДМ» обязано ежедневно выпускать на 15 общественных маршрутов города Владимира 100 автобусов. В случае невозможности исполнения взятых на себя обязательств, перевозчик обязан уведомить городские власти о намерении расторгнуть контракт не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.договора. При этом муниципальный АО «Владимирпассажиртранс» готов трудоустроить как водителей и кондукторов, так и технических сотрудников "АДМ".