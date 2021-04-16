Во Владимирской области установлены семь виновных в палах сухой травы

По сведениям регионального главка МЧС, только за последние 24 часа на территории области произошло 53 новых пала травы, и с начала года их количество выросло до 137.

- В 10 случаях произошло возгорание строений, всего их сгорело 25 штук на общей площади 17,7 гектаров вместе с травой, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов.

Вместе с тем, в семи из десяти случаев поджигателей удалось вычислить. Впрочем, речь не идет об умышленных поджогах — по словам полковника Арбузова, в данном случае имеет место неосторожность при обращении с огнем и нарушение правил противопожарного режима самими собственниками участков.

Кроме нарушения противопожарных правил, виновных штрафуют за плохую уборку своих территорий. В региональном ГУ МЧС напомнили, что в случае, если в ходе такого пожара пострадает имущество на сумму более 250 тысяч рублей, речь будет вестись уже не об административных штрафах, а об уголовной статье.