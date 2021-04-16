В Меленковском районе собака помогла найти вора, ограбившего магазин

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Утром 13 апреля в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району сообщили о проникновении в магазин, находящийся в одной из местных деревень. На место была направлена следственно-оперативная группа. Также прибыл младший инспектор-кинолог кинологического направления МО МВД России "Муромский" Антон Дергачев.

На месте полицейские обнаружили поврежденное окно, а сотрудники магазина пояснили, что из помещения пропали продукты. Полицейский-кинолог пустил по следу четвероногого напарника – служебную собаку по кличке Макс.

- Немецкая овчарка взяла след у торговой точки и спустя время привела к дому 47-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное полицейские обнаружили в этом же доме, - сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейский Антон Дергачев и служебная собака Макс работают вместе с 2018 года. За время совместной работы кинологический тандем помог в раскрытии 11 преступлений различной степени тяжести.