Во Владимире клещи покусали трех детей

Областное управление Роспотребнадзора с 11 марта начало мониторить ситуацию с клещами. На 15 апреля во Владимире от укусов кровососущих пострадало три ребенка. Случаи отмечены в разных районах областного центра - на Нижней Дуброве, в Загородном и Добром.

- Детям удалили клеща, после чего было организовано медицинское наблюдение. В исследованных клещах возбудители инфекций, передающихся клещами, не обнаружены, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной при посещении леса, лесопарков, на даче, а также при заносе клещей животными или людьми - на одежде, с цветами, ветками.

Принести клещей на исследование можно на ул.Токарева, д.5, каб.9. Доставлять клеща необходимо в прозрачной емкости (пластиковый контейнер, пробирка, пенициллиновый флакон, банка из под детского питания и т.д.), на влажной вате или салфетке.

Клещей исследуют на клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз.