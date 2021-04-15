Началась регистрация на фестиваль «Велолето-2021» в Суздале

С 9 по 11 июля в Суздале пройдет V Всероссийский фестиваль велоспорта для всей семьи «Велолето 2021». В программе соревнования для профессионалов и любителей: маунтинбайк индивидуальная гонка с раздельным стартом, групповая шоссейная гонка, гонки юных спортсменов на беговелах, велобиатлон, триатлон и массовый заезд по улицам города для велосипедистов всех возрастов.

Кроме того, гостей ждет ярмарка, лотерея, концертная программа, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», велоэкскурсии, велоквесты, велопоходы. Из Углича прибудут экспонаты музея необычных велосипедов «Самокатъ», на которых можно будет покататься. Ожидается приезд и встречи с легендами велоспорта СССР и России.

Планируется, что в фестивале примут участие более 3000 спортсменов. Самыми младшими станут двухлетние малыши. А посмотреть гонки соберутся до 10 000 зрителей из Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Московской областей и других регионов России.

Чтобы принять участие в фестивале «Велолето», необходимо зарегистрироваться на сайте Заявки принимаются до 6 июля.

Еще больше информации в официальной группе во «ВКонтакте».