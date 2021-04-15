Актер владимирского драмтеатра награжден медалью "За заслуги перед Отчеством" II степени

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Актер владимирского драмтеатра Александр Чубченко за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Заслуженный артист РФ Александр Ефремович Чубченко во владимирском театре работает с 1971 года. Награждён Премией в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. В числе его актёрских работ − Эвфраим Кэбот в спектакле «Любовь под вязами» Юджина О'Нила, профессор Серебряков в «Дяде Ване» Антона Чехова, Нардын-Нащокин в «Комедии о Фроле Скабееве» Дмитрия Аверкиева, Клешнин в «Смуте» по трилогии Алексея Толстого, Управляющий в «Наследниках» (по первой редакции «Вассы Железновой» Максима Горького), Осип в «Ревизоре» Николая Гоголя, лорд Портюс в «Круге» Сомерсета Моэма. Поставил спектакли «Священные чудовища» Жана Кокто и «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.