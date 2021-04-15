Спортсмены из Гусь-Хрустального заняла 2 место на Специальной Олимпиаде по баскетболу

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Команда спортсменов Дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Гусь-Хрустальный п. Гусевский» заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях Специальной Олимпиады по баскетболу и юнифайд-баскетболу.

Турнир прошел в Тамбове с 6 по 8 апреля. В спартакиаде приняли участие 245 атлетов и юнифайд-партнеров из 22 регионов страны.

Спортсмены Пансионата в посёлке Гусевский неоднократно становились победителями и призёрами состязаний различного уровня и являются действующими чемпионами Владимирской области по баскетболу.