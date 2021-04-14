Владимирские предприниматели взяли микрозаймов на 450 с лишним миллионов рублей

Региональные МФО в 2020прошлом пандемийном году выдали владимирскому малому и среднему бизнесу 212 займов на 452 миллиона рублей. При этом чаще деньги занимают на долгий срок, а «до зарплаты» берут все реже. Юридические лица и предприниматели должны около 641 миллиона рублей – это 90% всех займов. При этом обычные жители стали реже брать микрозаймы. Количество действующих договоров микрозайма с физическими лицами сократилось почти на четверть, до 6082 договоров на 68,2 миллиона рублей. Всего же за год с жителями области было заключено около 23,7 тысяч договоров на сумму 205 миллионов рублей. В целом за год владимирские микрофинансовые организации сократили объем выданных займов на 9,1%, до 656,6 млнмиллионов рублей. При этом портфель микрозаймов превысил уровень 2019 года на 27,5% и составил 709 миллионов рублей.

- В период пандемии МФО предпринимательского финансирования оказали владимирскому малому и среднему бизнесу поддержку, разрабатывая и предлагая новые программы и продукты на льготных условиях. Этому способствовало увеличение государственного финансирования МФО. Займы пользуются большим спросом у предпринимателей из-за оперативности рассмотрения заявок и низких процентов− пояснил эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.

Сейчас в реестре МФО во Владимирской области на начало текущего года зарегистрированы 4 микрофинансовые организации - это на три меньше, чем годом ранее. Жители региона могут также пользоваться услугами 123 обособленных подразделений региональных и инорегиональных МФО.