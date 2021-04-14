В Камешковском районе дотла сгорел деревенский дом на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчеров пожарной части в 03.18. Звонившие рассказали о том, что пламенем объят дом на улице Молодежной села Второво.

К месту ЧП были направлены шесть пожарных машин и 20 человек личного состава МЧС.

Увы, из-за того, что вызов был поздним, прибывшие расчеты увидели, что дом полностью охвачен огнем.

- Пожар был оперативно ликвидирован на площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас дознаватели устанавливают причину, которая привела к возгоранию.