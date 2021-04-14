В Ковровском районе мужчина, сжигая мусор, спалил баню

На 14 апреля во Владимирской области произошло 48 палов сухой травы, 40 - в населенных пунктах, и 8 - в не населенных пунктах. Общая площадь - 43 гектара.

- В Муромском районе мужчина сжигал мусор на своем участке, огонь перекинулся на соседние участки, где сгорели баня и сараи. Аналогичный случай произошел в Ковровском районе. Человек сжигал мусор в бочке, но не очистил участок от сухой травы. В итоге сгорела баня на его собственном участке. Из-за пала травы сгорела хозяйственная постройка и в Камешковсклм районе, - сообщил Юрий Арбузов, заместитель начальника областного управления МЧС.

Напомним, с 12 апреля в регионе действует пожароопасный период. Сжигать мусор и траву на своих участках можно, но соблюдая все правила безопасности. Необходимо выкопать яму для костра глубиной от 0,3 до 1 метра. Причем очаг нужно разместить не ближе, чем в 50 метрах от какого бы то ни было строения.

Штраф на физических лиц составляет 2-3 тысячи рублей.