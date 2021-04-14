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Общество14 апреля 2021 8:37

Во Владимирской области уже 30 раз поджигали траву

Патрульные группы ежедневно проводят рейды
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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На сегодняшний день во Владимирской области уже 30 палов сухой травы. По каждому факту органами дознания МЧС России проводится административное расследование.

Для информирования жителей созданы патрульные группы. В их состав вошли: должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные земельные инспекторы, представители Государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации, органов государственного пожарного надзора, сотрудники полиции.

Рейды проходят ежедневно. В среднем порядка 150 человек во Владимирской области ежедневно задействованы в этой информационной работе.

Кроме того, в 2019 году между областным управлением МЧС и областным управлением Росреестра было заключено соглашение о взаимодействии. В рамках него в ходе расследований фактов загорания сухостоя приглашаются специалисты с высокоточным геодезическим оборудованием для участия в обследовании указанных земельных участков, расположенных во Владимире.