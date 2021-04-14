Во Владимирской области уже 30 раз поджигали траву

На сегодняшний день во Владимирской области уже 30 палов сухой травы. По каждому факту органами дознания МЧС России проводится административное расследование.

Для информирования жителей созданы патрульные группы. В их состав вошли: должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные земельные инспекторы, представители Государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации, органов государственного пожарного надзора, сотрудники полиции.

Рейды проходят ежедневно. В среднем порядка 150 человек во Владимирской области ежедневно задействованы в этой информационной работе.

Кроме того, в 2019 году между областным управлением МЧС и областным управлением Росреестра было заключено соглашение о взаимодействии. В рамках него в ходе расследований фактов загорания сухостоя приглашаются специалисты с высокоточным геодезическим оборудованием для участия в обследовании указанных земельных участков, расположенных во Владимире.