Владимирские леса от пожаров помогут охранять квадрокоптеры

Для оперативного обнаружения очагов возгораний и контроля за сохранностью лесов во Владимирской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» «Владлесхоз» закупило 4 комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом DJI Mavic 2 ZOOM.

- Квадроптеры прошли настройку и готовы к передаче в районные филиалы для дальнейшего осуществления мониторинга пожарной обстановки на землях лесного фонда. Благодаря им лесные инспектора могут своевременно обнаруживать задымления и лесные пожары, а также детально осматривать территорию. Патрулирование с помощью квадрокоптеров открывает новые возможности в деле охраны лесов от пожаров, − прокомментировал генеральный директор Владлесхоза Олег Лавров.

Напомним, на модернизацию специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках нацпроекта Владимирской области из федерального бюджета выделено 30 миллионов рублей.