Во Владимирской области стали реже убивать и насиловать

Региональный Следком подвел итоги работы в первого квартале 2021 года. За это время немного (на 4,6 %) снизилось число зарегистрированных преступлений – 4064. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 2,6 процентов – 1243, убийств – на 16,7 процентов (с 24 до 20). Больше всего убийств совершено в Ленинском районе города Владимира (3), во Фрунзенском районе города Владимира (2), Кольчугинском районе (2). Зарегистрировано 10 преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, что на 66,7 процентов выше показателя I квартала 2020 года. На 66,7 процентов уменьшилось количество зарегистрированных изнасилований с 3 до 1. А число преступлений о насильственных действиях сексуального характера, существенно возросло.

Всего в I квартале 2021 года в следственные подразделения поступило 1161 сообщение о преступлениях, что на 22,9 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, сократилось количество сообщений о преступлениях против личности. В производстве следователей находилось 553 уголовных дела, из них с утвержденными обвинительными заключениями в суды направлено – 233. Предварительно расследовано 305 преступлений и запрещенных уголовным законом деяний, в том числе 136 по тяжким и особо тяжким составам. Раскрыты и 16 преступлений прошлых лет, 62,5 процентов из которых тяжкие и особо тяжкие, в том числе 2 убийства. Также следователями возбуждено 39 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, признаны потерпевшими 34 ребенка. Предварительно расследовано 37 коррупционных преступлений. По фактам получения взяток возбуждено 5 уголовных дел. По результатам расследования в суды направлено 24 дела в отношении 26 должностных лиц.