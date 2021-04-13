Во Владимире сотрудник организации украл из сейфа 50 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции по Ленинскому району Владимира обратились сотрудники местной фирмы, которые рассказали, что из их служебного сейфа исчезли 50 тысяч рублей.

Следователи опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре заподозрили в краже 30-летнего сотрудника самих потерпевших.

После задержания мужчина сознался, что действительно взял из служебного сейфа наличные. Как выяснили полицейские, работник фирмы знал, где хранятся служебные деньги, и в выходной день пришел на работу. Там он спокойно открыл сейф, забрал наличность и всю ее потратил на отдых в развлекательных заведениях.

Теперь дознаватели возбудили уголовное дело по факту кражи, расследование продолжается.