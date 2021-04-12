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Происшествия12 апреля 2021 16:23

В Вольгинском легковая машина сбила пожилую велосипедистку

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11 часов утра 11 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
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По предварительной информации Госавтоинспекции, в 10.55 на улице Тихвинской поселка Вольгинский Петушинского района водитель легковушки «Рено Лагуна» 1954 года рождения сбил женщину 1952 года рождения, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения машины на велосипеде.

При этом, вопреки правилам, женщина передвигалась не по пешеходному переходу.

В результате пострадала сама велосипедистка, прибывшие на место врачи «скорой помощи» госпитализировали ее с сотрясением мозга.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.

ДТП