В Вольгинском легковая машина сбила пожилую велосипедистку

По предварительной информации Госавтоинспекции, в 10.55 на улице Тихвинской поселка Вольгинский Петушинского района водитель легковушки «Рено Лагуна» 1954 года рождения сбил женщину 1952 года рождения, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения машины на велосипеде.

При этом, вопреки правилам, женщина передвигалась не по пешеходному переходу.

В результате пострадала сама велосипедистка, прибывшие на место врачи «скорой помощи» госпитализировали ее с сотрясением мозга.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.