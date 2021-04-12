Ковровчанин разбил чужой автомобиль

Жителя Коврова обвиняют в умышленном повреждение чужого имущества, причинившего значительный ущерб, из хулиганских побуждений. В августе прошлого года пьяный ковровчанин на улице Блинова в городе оружейников увидел припаркованный возле одного из домов автомобиль марки «ВАЗ-21074», принадлежащий местному жителю. Мужчина сначала ударил ногой по передней фаре «семерки», на которой образовалась трещина, потом ударил по зеркалам, сломав их, а затем сел на капот автомобиля, отломал правый стеклоочиститель, отогнул левый стеклоочиститель, деформировав его, а затем используя сломанное зеркало, несколько раз ударил по лобовому стеклу, которое треснуло. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 8226 рублей, являвшийся для владельца машины значительным. Теперь хулигана ждет суд.